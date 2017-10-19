На Урале найден труп, пять дней пролежавший в диване

Силовики в Копейске выясняют обстоятельства гибели 26-летнего местного жителя Константина Карпова. 11 сентября около 20:00 он ушел из дома на Коммунистическом проспекте, направился к другу и пропал. Спустя пять дней труп Карпова нашли в квартире того самого друга. Тело было упаковано в полиэтилен и спрятано в диван.
«Мы отрабатываем версию, что погибший и его друзья в квартире употребляли запрещенные вещества. Возможно, мужчина скончался от передозировки. Известно, что в квартире в это же время находились три человека, в том числе хозяин. Сейчас они скрываются. Один из них, по имеющимся данным, ранее был судим по статье, связанной с наркотическими веществами», — пояснил замруководителя СО СКР по Копейску Виталий Ерцкин.
Осмотр тела не выявил видимых признаков насилия, назначены экспертизы. Уголовное дело пока не возбуждено.