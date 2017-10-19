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19 октября 2017
18:30  19 октября 2017 0

Государство отдало РПЦ здание «Союзмультфильма». Студии придется съехать

Верхотурье, Меркушино, Актай, Свято-Косминская пустынь., крест, церковь, михаило архангельский храм, религия
«Союзмультфильм» работал в Никольском храме с 1944 годаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Русская православная церковь стала владельцем здания студии «Союзмультфильм» — бывшего храма Николая Чудотворца. Об этом сообщил глава Росимущества Дмитрий Пристансков.

Информацию о подписанном документе по передаче прав на здание, расположенное на Долгоруковской улице, Пристансков сообщил на заседании комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. До конца текущего года планируется заверить процесс смены собственника, пишет РБК.

Никольский храм был закрыт в 1936 году. В 1944 году здание было передано комитету кинематографии для нужд студии «Союзмультфильм». В начале 2014 года министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил о решении перевести «Союзмультфильм» в новое здание неподалеку от улицы Академика Королева.

Виктор Дорофеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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