18:30 19 октября 2017 0

«Союзмультфильм» работал в Никольском храме с 1944 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Русская православная церковь стала владельцем здания студии «Союзмультфильм» — бывшего храма Николая Чудотворца. Об этом сообщил глава Росимущества Дмитрий Пристансков.

Информацию о подписанном документе по передаче прав на здание, расположенное на Долгоруковской улице, Пристансков сообщил на заседании комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. До конца текущего года планируется заверить процесс смены собственника, пишет РБК.

Никольский храм был закрыт в 1936 году. В 1944 году здание было передано комитету кинематографии для нужд студии «Союзмультфильм». В начале 2014 года министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил о решении перевести «Союзмультфильм» в новое здание неподалеку от улицы Академика Королева.