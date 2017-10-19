«Водный союз» предрекает Кургану новые аварии и раскопки

18:59 19 октября 2017 0

Устранять проблемы на изношенных коммуникациях подчиненным Владимира Овсянникова приходится ежедневно Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганцы уже привыкли к постоянным отключениям воды и раскопкам в разных концах города. Все знают: коммуникации изношены до предела, а средств на их модернизацию нет. Ситуацию могла бы немного исправить субсидия, которую по договоренности с правительством региона акционерному обществу «Водный союз» должна была выделить курганская мэрия. Однако вместо обговоренных 150 млн рублей сумма субсидии составила всего 70 млн рублей, из-за бюрократических проволочек конкурс на выделение средств затянулся до конца лета. Отведенный контрактом срок для выделения средств закончился 18 октября, но на счета «Водного союза» поступило всего 18,3 млн рублей. Как при таких условиях планирует выживать коммунальное предприятие, которое отвечает за водоснабжение и водоотведение всего города, корреспондент «URA.RU» узнал у исполняющего обязанности генерального директора АО «Водный союз» Владимира Овсянникова.

— В связи с задержкой субсидии — есть ли проблемы с оплатой работы подрядчиков, все ли запланированные работы будут выполнены?

Люди и техника работают на пределе возможностей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

— Тем поставщикам, у которых уже вышли сроки оплаты, мы смогли заплатить. Тем, которые сейчас подходят — мы надеемся, что эти средства от администрации города все же поступят. Из первоначального запланированного объема мы не сможем выполнить и половины работ. На часть конкурсов мы не могли найти подрядчиков, где-то очень долго ждать материалы. Все работы, которые выполнялись, оплачиваются уже после завершения.

— Многих волнует, будет ли зимой меньше отключений раскопок и отключений, ведь вы же, наверно, зимой не ведете плановые ремонты?

— У нас давно уже все ремонты — условно плановые. К примеру: есть порыв, мы видим, что участок изношен и бесполезно ставить заплатки, поэтому заменяем коммуникации. Хотя за два месяца до этого участок мы ремонтировать не планировали. Конечно, зимой трудозатраты не такие, как летом — к концу зимы земля промерзает на два с половиной — три метра. Устранить протечку намного сложнее.

— И нет никаких надежд на то, что ситуация изменится к лучшему?

— У нас практически все статьи недофинансируются, крайне низкие зарплаты сказываются на текучке. Если в прошлом году у нас не хватало 50 работников, сейчас уже сто. Не хватает денег на ремонт техники, материалы. Единственное, что мы финансируем в полном объеме — это безопасность труда. При этом перед нами большая задолженность наших абонентов. Для понимания могу привести простой пример. В 2015-16 годах в ежедневном списке актуальных аварий было 10-15 пунктов, сейчас он вырос до 30-40. И, если в прошлом году перспектива выделения субсидии позволяла договориться с кем-то из подрядчиков на выполнение работ, сейчас никаких разговоров о выделении новых средств в 2018 году нет. Работать в таких условиях очень сложно — люди теряют надежду.

— Еще одна серьезная проблема, которая легла на плечи вашей организации — недостроенный коллектор в Заозерном. Сейчас дома в жилом комплексе «Апельсин» сданы, но коммуникации не готовы. В итоге происходит то, о чем вы предупреждали — окрестности топит фекалиями. Что будет дальше?

Люди и техника работают на пределе возможностей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

— Коллектор не просто не готов, он разобран, работы СМУ КПД на нем не ведет с июля. Все об этом знают, но решения нет. Модернизировать коммуникации за свой счет «Водный союз» не сможет — сумма большая, а возможности кредитования для нас давно закрыты. Мы пытаемся в арбитражном суде добиться банкротства СМУ КПД, но нужно понимать, что еще неизвестно, получим ли мы в результате какие-то средства.

— Временно проблему все же решили?

— Сейчас водоотведение осуществляется с помощью временной перекачивающей установки. Объем воды там очень большой — стоки идут от нескольких микрорайонов, система перегружена, и поэтому вода постоянно выходит на поверхность. Причем топят стоки территории с жилыми домами. Сейчас затоплены гаражи, дворы частного сектора. Сегодня будет установлен еще один насос. Но все это временные решения, при этом затраты мы берем на себя. Это не только электроэнергия, но и эксплуатация оборудования, обслуживание.

Около километра труб лежит на поверхности, как эта система будет функционировать зимой — большой вопрос. Раньше у нас была резервная труба на случай, если основная перемерзнет, сейчас у нас нет такого количества материалов. Труба одна, если она замерзнет, стоки снова будут топить микрорайон.