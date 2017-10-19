22:06 19 октября 2017 0

"Почта России" расплатилась с коммунальщиками по счетам Фото: Антон Белицкий © URA.RU

«Почта России» урегулировала вопрос с водоснабжением в отделениях связи в Ханты-Мансийске. Необходимые удобства доступны сотрудникам и клиентам ведомства. Об этом в четверг, 19 октября, сообщила «URA.RU» главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС в ХМАО-Югре Анастасия Левдина.

«Все почтовые отделения Ханты-Мансийска работают в штатном режиме, услуги оказываются в полном объеме», — пояснила она.

Ранее работники «Почты России» в Ханты-Мансийске пожаловались в социальных сетях на отвратительный запах и отсутствие возможности справлять нужду на работе. Сотрудники объяснили ситуацию тем, что организации забыла продлить контракт с городским водоканалом, что стало причиной отключения воды во всех городских отделениях.