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19 октября 2017
Главные новости Москвы
22:06  19 октября 2017 0

На молодежном форуме в Сочи пристыдили «диванных лидеров» и назвали главную задачу

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Первый день. Сочи, всемирный фестиваль молодежи и студентов
Современные лидеры помогут объединить людей со всего мираФото: Владимир Андреев © URA.RU

Участники XIX Фестиваля молодежи и студентов в Сочи стали гостями ток-шоу «Лидерство будущего», где именитые спикеры рассказали, кто такой лидер и что нужно сделать каждому, чтобы добиться успеха, сообщили в оргкомитете фестиваля.

По словам начальника управления президента РФ по общественным проектам Сергея Новикова, существуют несколько типов лидеров. «Те, у кого есть видение будущего, кто указывает направление движения. Лидеры, которые идут и делают. Есть, конечно, и диванные лидеры — лидеры мнений, которые сидят в социальных сетях и формируют общественное мнение», — подчеркнул он.

Политика поддержал основатель фонда «Расцвет Африки» Ндаба Мандела: «Для лидера важно понимать, что он хочет донести до людей. Но даже важнее этого — страсть к обучению и страсть к жизни. Мы всегда стремимся сделать лучше то, что мы любим. Поэтому так важно любить то, чем ты занимаешься. Если быть кратким, то для лидерства нужны три вещи — страсть, наставник и желание развиваться».

Спикеры пришли к выводу, что основная задача лидера заключается в том, чтобы привести к цели свою команду, однако качественная работа возможна лишь в том случае, если все члены команды будут чувствовать себя комфортно. Лидеры, которые появляются прямо сейчас, помогут объединить людей со всего мира и сделать их счастливыми, убеждены эксперты.

Юрий Викторов
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