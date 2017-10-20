В авикомпании расчитывают на любителей горнолыжных курортов
Уральская авиакомпания объявила о старте регулярных рейсов своих самолетов в Швейцарию. Летать по маршруту Жуковский — Женева самолеты «Уральских авиалиний» будут в период с 29 декабря 2017 года по 23 марта 2018 по пятницам.
Как отмечается в релизе авиакомпании, рейс открыт в расчете на любителей зимних видов отдыха, желающих посетить горнолыжные курорты Альп. А так же на туристов, которые планируют посмотреть новогоднюю Швейцарию с ее достопримечательностями, особо красивыми именно в зимний период.