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20 октября 2017
10:10  20 октября 2017 0

«Уральские авиалинии» открыли зимние рейсы через Москву в Альпы

Клипарт, разное. Екатеринбург, аэропорт кольцово, самолет, уральские авиалинии, авиация, чистка самолета
В авикомпании расчитывают на любителей горнолыжных курортовФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уральская авиакомпания объявила о старте регулярных рейсов своих самолетов в Швейцарию. Летать по маршруту Жуковский — Женева самолеты «Уральских авиалиний» будут в период с 29 декабря 2017 года по 23 марта 2018 по пятницам.

Как отмечается в релизе авиакомпании, рейс открыт в расчете на любителей зимних видов отдыха, желающих посетить горнолыжные курорты Альп. А так же на туристов, которые планируют посмотреть новогоднюю Швейцарию с ее достопримечательностями, особо красивыми именно в зимний период.

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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