«Прокуратура Москвы капитулировала», с гордостью написал на своей странице в Сети екатеринбургский блогер Василий Рыбаков. Московские прокуроры согласились с замечаниями блогера и исправили свою ошибку.
«Все началось с публикации в издани „URA.RU“ в которой рассказывалось о том, что сотрудники прокуратуры Москвы изловили учреждение сайт, которого был не приспособлен для инвалидов по зрению. Разумеется, я решил проверить, как сами сотрудники московской прокуратуры соблюдают то законодательство, за которым наблюдают. И, разумеется, сайт прокуратуры Москвы оказался сам не приспособлен для лиц с ограниченными возможностями!» — рассказал «URA.RU» Василий Рыбаков.
Блогер считает, что москвичи поняли все поняли правильно, что лишняя переписка бесперспективна, и что дешевле признать свою неправоту и исправить ошибку.
«Рад, что они прокуроры оперативно исправили ошибку. Не радует, что сотрудники прокуратуры не следят за собой самостоятельно. Было бы не плохо, прежде всего, начать проверять самих себя на соблюдение законодательства РФ, а потом уж, как исполняют законодательство остальные», — продолжает блогер.
Василий Рыбаков решил не останавливаться на достигнутом, и подготовил в Генеральную прокуратуру письма о нарушении закона прокурорами и в других регионах.
«Страна у нас большая, прокуроры нарушают закон везде, работы предстоит много», — подытожил Рыбаков.
Ранее «URA.RU» рассказывало о том, что Василий рыбаков заставил соблюдать закон прокуратуру Курганской области. Кроме того, добился того, чтобы оштрафовали свердловский избирком за использование урн для голосования с изображением государственного герба РФ.