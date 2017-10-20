«Запсибкомбанк» предложил клиентам программу кредитования малого и среднего бизнеса, которая позволяет предпринимателям получать займы под льготные процентные ставки.
Как пояснили «URA.RU» в банке, «Программа 6,5» реализуется при поддержке «Корпорации МСП», соглашение с которой было подписано в начале 2017 года. Участниками могут стать бизнесмены, ведущие деятельность в приоритетных отраслях экономики. К таким авторы проекта относят сельское хозяйство, производство по обработке/переработке/утилизации, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, строительство, транспорт и связь, туризм, деятельность в области информации и связи, деятельность профессиональную, научную и техническую, здравоохранение.
Для среднего бизнеса размер процентной ставки составит 9,6% годовых, для малого — 10,6%. Деньги можно потратить на пополнение общего оборота, на модернизацию и реконструкцию производства или запуск новых проектов. Максимальный срок кредитования ограничен тремя годами.
«Клиенты из многих городов присутствия „Запсибкомбанка“ уже оценили преимущества кредитования по „Программе 6,5“. Сегодня государство действительно предоставило бизнесу возможность получить кредит под льготные процентные ставки и это позволит малому и среднему бизнесу развиваться эффективнее», — пояснил директор дирекции корпоративного бизнеса Оксана Седых.