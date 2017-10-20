Девушка с Урала выиграла суд у чиновников, которые хотели отнять ее квартиру

18:13 20 октября 2017 0

Прокуратура помогла Анне спасти квартиру Фото: Анна Селиванова, ВК

Жительница Красноуральска Анна Селиванова при помощи прокуратуры выиграла суд у администрации города, которая пыталась отнять у нее квартиру. Жилплощадь получил ее дед еще 50 лет назад.

«Суд решил исковые требования прокурора Красноуральска удовлетворить. Признать за Селивановой Анной Анатольевной право пользования помещением. Возложить на администрацию Красноуральска обязанность заключить с Селивановой договор социального найма на жилое помещение», — рассказала «URA.RU» Селиванова.

Суд принял решение поддержать женщину Фото: Анна Селиванова

«URA.RU» рассказывало о том, как прокуратура Красноуральска взялась помочь местной жительнице. По словам девушки, эту квартиру получил на работе ее дед в 60-е годы. Анна была прописана у бывшей свекрови, но постоянно проживала в квартире деда со своим сыном. «Поэтому, когда умерла моя мама, пришли представители жилищного отдела администрации города и велели мне освобождать жилплощадь. Сказали, что заберут у меня квартиру, так как она не приватизирована. Тут же пообещали поставить меня в очередь нуждающихся под номером 900 с чем-то», — рассказала Анна Селиванова.

Она обратилась в администрацию с заявлением разрешить ей приватизировать квартиру, в которой она прожила фактически всю жизнь. В ответе чиновников сказано, что «смерть нанимателя муниципального жилья не является основанием для использования квартиры его родственниками, которые не зарегистрированы с умершим по одному адресу».

В прокуратуре не согласились с чиновниками. «Из приведенных выше норм ЖК РФ следует, что для детей и родителей наличие родственных связей является достаточным основанием для признания гражданина членом семьи нанимателя и не требует доказательств характера их отношений с нанимателем», — такой вывод сделал прокурор во время проверки.