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20 октября 2017
19 октября 2017
Главные новости Челябинской области
18:22  20 октября 2017 0

Работники предприятия, которое принадлежало челябинскому депутату, объявили о новой голодовке

Морг, увольнение, безработица, эмоции, вилка, столовые приборы, голодовка, ложка, пустая тарелка
В акции примут участие 29 человек, 80% из них — женщины: повара, кондитеры, флотаторы, пробоотборщикиФото: depositphotos.com © URA.RU

Работники ООО «Дарасунский рудник» организуют новую голодовку. Как стало известно «URA.RU», бессрочная акция стартует 23 октября на площади возле администрации поселка Вершино-Дарасунский.

Письмо с информацией о новой голодовке администрация поселка направила руководству АО «Южуралзолото группа компаний», которому раньше принадлежал рудник, сообщили источники «URA.RU». По словам инсайдера, в акции примут участие 29 человек, 80% из них — женщины: повара, кондитеры, флотаторы, пробоотборщики.

Собеседник пояснил, что без денег и работы сотрудников оставил новый собственник предприятия — ООО «Урюмкан». «Новый собственник отказался покупать рудник с действующим штатом персонала, поэтому люди и попали под сокращение», — объяснил осведомленный собеседник. Источник заметил, что после того, как рудник был продан новому собственнику, ситуация в поселке сильно изменилась. «11 лет градообразующее предприятие занималось всеми социальными проблемами. Если сказать по-простому, люди жили за счет Константина Струкова», — сказал собеседник.

Ранее «URA.RU» писало о том, что работники ООО «Дарасунский рудник» в сентябре начали голодовку в поселке Вершино-Дарасунский. Этот рудник принадлежал АО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) депутата челябинского ЗСО Константина Струкова. Но в обществе тогда объяснили «URA.RU», что в августе продали производство ООО «Урюмкан».

Оперативно получить комментарий в ООО «Урюмкан» не удалось — по известным номерам телефона в офисе не брали трубку.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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