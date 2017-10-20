Работники ООО «Дарасунский рудник» организуют новую голодовку. Как стало известно «URA.RU», бессрочная акция стартует 23 октября на площади возле администрации поселка Вершино-Дарасунский.
Письмо с информацией о новой голодовке администрация поселка направила руководству АО «Южуралзолото группа компаний», которому раньше принадлежал рудник, сообщили источники «URA.RU». По словам инсайдера, в акции примут участие 29 человек, 80% из них — женщины: повара, кондитеры, флотаторы, пробоотборщики.
Собеседник пояснил, что без денег и работы сотрудников оставил новый собственник предприятия — ООО «Урюмкан». «Новый собственник отказался покупать рудник с действующим штатом персонала, поэтому люди и попали под сокращение», — объяснил осведомленный собеседник. Источник заметил, что после того, как рудник был продан новому собственнику, ситуация в поселке сильно изменилась. «11 лет градообразующее предприятие занималось всеми социальными проблемами. Если сказать по-простому, люди жили за счет Константина Струкова», — сказал собеседник.
Ранее «URA.RU» писало о том, что работники ООО «Дарасунский рудник» в сентябре начали голодовку в поселке Вершино-Дарасунский. Этот рудник принадлежал АО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) депутата челябинского ЗСО Константина Струкова. Но в обществе тогда объяснили «URA.RU», что в августе продали производство ООО «Урюмкан».
Оперативно получить комментарий в ООО «Урюмкан» не удалось — по известным номерам телефона в офисе не брали трубку.