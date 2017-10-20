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Главные новости Ямала
20:58  20 октября 2017 0

Житель Ямала вырастил марихуану в туалете за Полярным кругом. Теперь ему грозит срок

Клипарты. Сургут , наркотики, марихуана, анаша
Житель Ямала создал плантацию марихуаны у себя в туалетеФото: Алексей Андронов © URA.RU

Житель заполярного Нового Порта устроил ферму по выращиванию марихуаны на дому. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ямалу, для выращивания культуры домашний фермер оборудовал туалет: подвел свет, вентиляцию, а почву обрабатывал удобрениями.

Плантацию обнаружили сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МВД России по Ямальскому району в рамках оперативно-профилактической операции «Мак-2017». Наркоделец оказался ранее судимым 43-летним мужчиной.

Деятельность домашнего фермера попала под статью за потребление наркотиков и незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.

Сергей Мороз
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