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20 октября 2017
22:34  20 октября 2017 0

Банк отказал в работе мужчине, взявшему декретный отпуск

Дождь и солнце. Санкт-Петербург., ребенок, младенец, дождь, родители, папа, отцовство
Мужчину высмеяли за любовь к детямФото: Александр Елизаров © URA.RU

На собеседовании в столичном «РосЕвроБанке» Вячеславу Насонову отказали в должности из-за того, что ранее он брал декретный отпуск. Об этом супруга мужчины Екатерина Арно написала в Facebook.

По словам возмущенной женщины, ее мужа высмеяли за то, что два года назад он выходил в декрет по уходу за ребенком.

«Европа наступает что ли?» — спросили Насонова в банке. «Больничный будешь брать из-за ребенка?» — не переставали шутить потенциальные работодатели. По словам Арно, ее мужа также обвинили в том, что он попусту тратит время сотрудников банка.

В комментарии к гневному посту Екатерины были замечены представители «РосЕвроБанка». В кредитной организации отметили, что такое поведение недопустимо для их сотрудников и пообещали разобраться в данной ситуации.

Олег Теплоухов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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