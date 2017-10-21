Главное за неделю на «URA.RU»

10:00 21 октября 2017 0

Теперь "гаишники" оторвутся Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Сегодня суббота, 21 октября. И вот главные новости за неделю:

На форуме «Валдай» Владимир Путин вынес жесткий обвинительный приговор западным странам. Эксперты назвали выступление президента России Мюнхенской речью 2.0. А на вопрос о следующем президентском сроке Путин ответил анекдотом про олигарха.

«Долгие годы гаишников откровенно троллили». Теперь они оторвутся: с 20 октября в силу вступили новые правила ГИБДД, измененные целиком в пользу инспекторов. Больше всего вопросов вызывают 8 ключевых моментов, которые вряд ли понравятся водителям, но их необходимо знать.

Деньги со сберкнижек могут вернуться россиянам.Это касается граждан, имевших вклады и сбережения к моменту распада СССР. Данный законопроект рассмотрят в Госдуме РФ. Сумму выплат трудно даже вообразить.

Путин поддержал введение платной медицины в стране, аргументирует президент это тем, что человек должен сам нести ответственность за своё здоровье.Каковы будут последствия от необычного заявления главы — в материале «URA.RU».

В социальных сетях набирает популярность ВИДЕО жестокой драки вахтовиков на Ямале. Конфликт произошёл из-за очереди в столовую. Разобраться в споре решили на кулаках.

Актёр Армен Джигарханян, об исчезновении которого заявила супруга, нашёлся. Но общаться с Виталиной Цымбалюк-Романовской он отказывается, утверждая, что жена пыталась убить его ради денег.