У Захаровой появился ухажер из Германии. Они обмениваются подарками

Представитель МИДа эмоционально отреагировала на подарок
У официальной представительницы российского МИДа появился поклонник, который следит за ней в соцсетях. Итогом стал роскошный букет, подаренный незнакомцем сотруднице внешнеполитического ведомства.
«Фолловер выследил, как я пару раз лайкнула красивые фотографии сайта доставки цветов, а под одним букетом даже написала комментарий. Сегодня этот букет был направлен в МИД. И что делает эту историю поистине международной — незнакомец живет в Германии», — написала Захарова на своей страничке в Instagram.
Также представитель МИДа отметила, что уже отправила ответный презент своему поклоннику, по ее словам «с любовью».