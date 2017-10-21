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Главные новости Челябинской области
22:12  21 октября 2017 0

Суровый челябинский ведущий дал рецепт от смога. Ролик набирает тысячи просмотров. ВИДЕО

Смог над Челябинском, смог над челябинском
Гарь и туман стали "визитной карточкой" столицы Южного УралаФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Смог накрыл Челябинск
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Ролик ведущего Артема Давыдова «Суровая Челябинская правда», в котором он в стихотворной форме делится своим рецептом «от смога», набрал несколько десятков тысяч просмотров в соцсетях. В нем он предлагает всем землякам надеть маски и жить проще.

«Надел я маску как «Сабзиро» *

В Челябинске нам всем так проще жить!

Не ощущаю выбросов с заводов

Забыл про смог и бросил пить.

Нас окружают вечные проблемы

больницы, пробки, ЖКХ.

Но выход есть, пускай «не очень»!

Надеть всем маски, господа!»

* «Саб-Зиро — игровой персонаж из серии Mortal Kombat»

Видео: «Суровая Челябинская правда» davidov_artem_kst, ВК

Этот текст молодой человек читает на камеру, надев на лицо медицинскую маску. В комментариях далеко не все высоко оценили стихи и совет, однако ролик исправно набирает все новые и новые просмотры.

Как уже сообщало «URA.RU», несколько лет смог является неприятным, но привычным для челябинцев фактором. Равно как и разнообразные флешмобы, в рамках которых активные горожане выходят на улицы в противогазах и тех же масках. Впрочем, носить их во время неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) челябинцам вполне официально советует и региональное управление МЧС.

Алексей Шумов
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