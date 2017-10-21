Ролик ведущего Артема Давыдова «Суровая Челябинская правда», в котором он в стихотворной форме делится своим рецептом «от смога», набрал несколько десятков тысяч просмотров в соцсетях. В нем он предлагает всем землякам надеть маски и жить проще.
«Надел я маску как «Сабзиро» *
В Челябинске нам всем так проще жить!
Не ощущаю выбросов с заводов
Забыл про смог и бросил пить.
Нас окружают вечные проблемы
больницы, пробки, ЖКХ.
Но выход есть, пускай «не очень»!
Надеть всем маски, господа!»
* «Саб-Зиро — игровой персонаж из серии Mortal Kombat»
Видео: «Суровая Челябинская правда» davidov_artem_kst, ВК
Этот текст молодой человек читает на камеру, надев на лицо медицинскую маску. В комментариях далеко не все высоко оценили стихи и совет, однако ролик исправно набирает все новые и новые просмотры.
Как уже сообщало «URA.RU», несколько лет смог является неприятным, но привычным для челябинцев фактором. Равно как и разнообразные флешмобы, в рамках которых активные горожане выходят на улицы в противогазах и тех же масках. Впрочем, носить их во время неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) челябинцам вполне официально советует и региональное управление МЧС.