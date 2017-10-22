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22 октября 2017
21 октября 2017
08:33  22 октября 2017 0

Гораздо шире, чем предполагалось! Астрономы определили новые границы Млечного пути

Космос, планеты, лесные пожары, ураган, природные катаклизмы, космос, луна, планета земля, астрономия, планеты
Границы галактики оказались на 26% шире принятых значенийФото: depositphotos.com © URA.RU

Границы галактики Млечный путь простираются почти на четверть дальше, чем считалось ранее. К такому выводу пришли специалисты Государственной обсерватории КНР.

Ученые наблюдали за галактикой с помощью гигантского спектроскопа. Специалисты выяснили, что ее границы на 26% шире принятых значений, сообщает информагентство Nation News.

Уточняется, что обозримый в ночное время с Земли галактический диск составляет 19 килопарсеков в радиусе. Таким образом «от края до края» звездная система простирается на 38 килопарсеков, или 1,1-1,2 тыс. трлн км.

Специалисты тем не менее отмечают, что новые границы Млечного пути нельзя считать абсолютными: из-за звездного гало, ускользающего от наблюдения, астрономы их окончательно не зафиксировали.

Феликс Сорокин
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