Границы галактики Млечный путь простираются почти на четверть дальше, чем считалось ранее. К такому выводу пришли специалисты Государственной обсерватории КНР.
Ученые наблюдали за галактикой с помощью гигантского спектроскопа. Специалисты выяснили, что ее границы на 26% шире принятых значений, сообщает информагентство Nation News.
Уточняется, что обозримый в ночное время с Земли галактический диск составляет 19 килопарсеков в радиусе. Таким образом «от края до края» звездная система простирается на 38 килопарсеков, или 1,1-1,2 тыс. трлн км.
Специалисты тем не менее отмечают, что новые границы Млечного пути нельзя считать абсолютными: из-за звездного гало, ускользающего от наблюдения, астрономы их окончательно не зафиксировали.