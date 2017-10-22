Бузова вышла на подиум в прозрачном платье. ВИДЕО

08:53 22 октября 2017 0

Фанаты звезды в восторге Фото: Личная страница Бузовой Ольги в Instagram

Дизайнер одежды Белла Потемкина провела модный показ в Москве. На презентации линейки женских нарядов выступила исполнительница Ольга Бузова. Причем экс-ведущая «Дома-2» пела под фонограмму прямо на подиуме, по которому ходили модели.

Наряд Ольги состоял из красного платья с длинным шлейфом и ботфортов. На своей странице в Instagram автор одежды поблагодарила Бузову за участие в шоу. «WOW!!! МЫ СДЕЛАЛИ ЭТО!!! ОЛЕЧКА @buzova86!!! СПАСИБО!))) Фантастическое выступление!))) Спасибо за вдохновение на коллекцию!))» — пишет дизайнер.

Сама Бузова, вечно «открывающая мир других мужчин», сообщила, что «это было великолепное шоу» и что у неё до сих пор «мурашки по коже». «Беллочка, обожаю твои наряды и уже мечтаю примерить абсолютно всё из новой коллекции! Она невероятная! И спасибо всем, кто сегодня пришёл. Я вас всех видела и слышала», — поделилась звезда Instagram.

Как уточняет, РЕН-ТВ, Бузова пообещала забрать все наряды, в которых выступала — помимо пышного красного наряда, она успела примерить прозрачное черное платье в пол.

«Умница! Лично я горжусь девушкой, которая трудится не покладая рук! — написали в соцсети. — Молодцы девчонки! Настоящий праздник устроили! просто вау».