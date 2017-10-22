Телеведущая Ксения Собчак начала сбор подписей в поддержку своей кандидатуры на выборах президента. Как следует из информации, размещенной на специально созданном сайте, из необходимых 100 тыс. подписей ей удалось собрать менее 8,5 тысяч.
У жителей Урала перспектива жить в стране, управляемой Ксенией Собчак, энтузиазма не вызвала. На момент публикации ее поддержали 222 жителя Среднего Урала, 128 пермяков, 109 челябинцев, 75 тюменцев, 33 югорчанина, 15 курганцев и лишь шестеро ямальцев. «Перещеголяли» уральцев лишь жители Чукотки, Еврейской автономной области и республик Северного Кавказа. Эти регионы дали кандидату-телеведущей по одной подписи.
Максимальной поддержки «кандидату против всех» удалось добиться в столичных регионах — Санкт-Петербурге, Москве и Московской области. Оттуда поступило порядка 2 тыс. виртуальных подписей на специально созданном сервисе.
Как уже сообщало «URA.RU», решение светской львицы баллотироваться в президенты вызывало неоднозначную реакцию. Так, Владимир Познер восхитился ее смелостью, горячо поддержал выдвижение телеведущей и скандальный актер Алексей Панин. Оппозиционер Алексей Навальный взял паузу, чтобы оценить ситуацию.