{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Полконская тоже собирается в президенты. Свердловский минздрав реформируют после «Аритмии». Ельцин Центр отказал Собчак
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,51
Динамика за 2 недели
Евро 67,89
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
22 октября 2017
17:17  22 октября 2017 0

Уральцы отдали голоса в поддержку Собчак на выборах президента. На Ямале за телеведущую — шесть человек

Ксения Собчак во время 11 пресс-конференции президента РФ Владимира Путина., собчак ксения
Кандидатура телеведущей не вызвала энтузиазма у жителей УрФОФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
все новости сюжета

Телеведущая Ксения Собчак начала сбор подписей в поддержку своей кандидатуры на выборах президента. Как следует из информации, размещенной на специально созданном сайте, из необходимых 100 тыс. подписей ей удалось собрать менее 8,5 тысяч.

У жителей Урала перспектива жить в стране, управляемой Ксенией Собчак, энтузиазма не вызвала. На момент публикации ее поддержали 222 жителя Среднего Урала, 128 пермяков, 109 челябинцев, 75 тюменцев, 33 югорчанина, 15 курганцев и лишь шестеро ямальцев. «Перещеголяли» уральцев лишь жители Чукотки, Еврейской автономной области и республик Северного Кавказа. Эти регионы дали кандидату-телеведущей по одной подписи.

Максимальной поддержки «кандидату против всех» удалось добиться в столичных регионах — Санкт-Петербурге, Москве и Московской области. Оттуда поступило порядка 2 тыс. виртуальных подписей на специально созданном сервисе.

Как уже сообщало «URA.RU», решение светской львицы баллотироваться в президенты вызывало неоднозначную реакцию. Так, Владимир Познер восхитился ее смелостью, горячо поддержал выдвижение телеведущей и скандальный актер Алексей Панин. Оппозиционер Алексей Навальный взял паузу, чтобы оценить ситуацию.

Алексей Шумов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров