Тюменцы рассказали, как колбаса со свалок оказывается на рынке

В Тюмени продукты со свалки могут попасть обратно на прилавок. О вопиющей истории рассказал один из горожан в популярной местной группе в соцсетях.
Запись тюменца появилась в группе «Типичная Тюмень» под пятиминутным видеороликом, в котором снят городской мусорный полигон. «Водитель мусоровоза выложил видео с тюменской свалки, на котором виден масштаб отходов нашего города», — написал автор ролика. На протяжении нескольких минут видео, снятого из кабины грузовика, можно наблюдать огромную свалку, над которой кружат птицы.
Видео: Михаил К. Youtube
«Товарищ, работающий в грузотакси, приехал на эту свалку поздно вечером, ему загрузили кучу колбасы и увезли на Калининский рынок», — сообщил Алексей С. «Это не шутки, если что! Колбасу помыли, этикетки убрали, и на продажу», — уточнил он. «А я смеялся именно потому, что прекрасно знаю, как оно делается», — ответил ему другой пользователь.
Корреспонденту «URA.RU» Алексей сообщил, что инцидент произошел около двух месяцев назад. В грузотакси его знакомого чем-то загрузили на свалке, рассказал он. «Он ничего не сфотографировал, так как ночь была. То, что вез продукты со свалки, увидел только при разгрузке на рынке, — пояснил Алексей. — Разгрузили в контейнер вроде на территории рынка». Жуткая история пока не нашла подтверждения.
Ранее горожане не раз публиковали фотографии продуктов в упаковках, оказавшихся на свалках или просто на дороге. Так, по их мнению, сетевые магазины избавляются от товара с истекшим сроком годности. В частности, в Тюмени выбрасывали гору напитков в пластиковой таре, йогурт, куриное мясо и хлеб.