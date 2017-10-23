Кобылкин потратит более 24 млрд, чтобы увеличить число многодетных семей

Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин утвердил программу по улучшению социально-экономического положения семей с детьми в арктическом регионе на 2017—2020 годы. Документ включает в себя 50 пунктов, среди которых организация стажировок женщин, воспитывающих детей, с целью их трудоустройства и компенсация расходов по оплате за коммунальные услуги многодетным семьям.
Также предусмотрено увеличение охвата детей профилактическими медосмотрами и мотивация ямальских семей к ведению здорового образа жизни. Общий объем финансирования программы с 2017 по 2020 годы составит более 24 миллиардов рублей.
В пресс-службе губернатора подчеркнули, что на Ямале различные меры поддержки семей с детьми реализуются уже не первый год. Результатом проводимой масштабной работы стало то, что при общем снижении рождаемости по стране в ЯНАО за четыре года количество многодетных семей выросло в два раза. По данным департамента социальной защиты населения, если на 1 января 2013 года в округе насчитывалось 5446 многодетных семей, то по состоянию на 1 января 2017 года их было уже 10508.