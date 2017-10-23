{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Предвыборный штаб Собчак в Екатеринбурге возглавит Аксана Панова
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,51
Динамика за 2 недели
Евро 67,89
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
23 октября 2017
22 октября 2017
21 октября 2017
20 октября 2017
19 октября 2017
12:51  23 октября 2017 0

Кобылкин потратит более 24 млрд, чтобы увеличить число многодетных семей

День оленевода. Салехард, ЯНАО, ямал, ханты, манси, янао, кмнс
Для женщин, которые воспитывают детей, организуют стажировкиФото: Андрей Загумённов © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин утвердил программу по улучшению социально-экономического положения семей с детьми в арктическом регионе на 2017—2020 годы. Документ включает в себя 50 пунктов, среди которых организация стажировок женщин, воспитывающих детей, с целью их трудоустройства и компенсация расходов по оплате за коммунальные услуги многодетным семьям.

Также предусмотрено увеличение охвата детей профилактическими медосмотрами и мотивация ямальских семей к ведению здорового образа жизни. Общий объем финансирования программы с 2017 по 2020 годы составит более 24 миллиардов рублей.

В пресс-службе губернатора подчеркнули, что на Ямале различные меры поддержки семей с детьми реализуются уже не первый год. Результатом проводимой масштабной работы стало то, что при общем снижении рождаемости по стране в ЯНАО за четыре года количество многодетных семей выросло в два раза. По данным департамента социальной защиты населения, если на 1 января 2013 года в округе насчитывалось 5446 многодетных семей, то по состоянию на 1 января 2017 года их было уже 10508.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров