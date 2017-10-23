Тюменский инвалид потребовал от чиновников миллион рублей

14:33 23 октября 2017 0

Андрей Романов уже не первый раз подает в суд на чиновников Фото: Николай Бастриков

Тюменский инвалид подал в суд на областных и городских чиновников, потребовав миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. Суд уже принял заявление и назначил дату заседания. Корреспонденту «URA.RU» Андрей Романов рассказал, почему судится с чиновниками.

Речь идет об инциденте, который произошел в сентябре в подземном пешеходном переходе на улице Пермякова. Как рассказал «URA.RU» Андрей Романов, у которого после инсульта плохо действуют рука и нога, он спустился по лестнице вниз и собирался подняться на другой стороне улицы вверх на автоматическом подъемнике.

Самостоятельно подняться инвалиду невозможно ни по лестнице, ни на подъемнике Фото: Андрей Романов

Однако оказалось, что подъемником в силу особенностей его конструкции могут воспользоваться только инвалиды-колясочники. Тюменцу пришлось вызывать спасателей для того, чтобы подняться наверх — прибывшие сотрудники МЧС подняли его на носилках. Андрей Романов сходил на рынок Солнечный, после чего отправился на улицу Мельникайте на рынок Тюменский — и там в надземном пешеходном переходе столкнулся точно с такими же трудностями. В итоге он отправился домой без покупок, поскольку продолжать путешествие у него уже не было сил.

В исковом заявлении к администрации Тюмени, областному департаменту финансов и правительству региона Андрей Романов напомнил, что РФ ратифицировала Конвенцию ООН о правах инвалидов, наделяющую их возможностью вести независимый образ жизни и всесторонне участвовать во всех аспектах жизни.

«Я считаю, что в случае с пешеходными переходами, оборудованными подъемниками только для инвалидов колясочников без учета других маломобильных групп инвалидов, дискриминацией, — пояснил тюменец. —

В результате того, что я не мог самостоятельно и при помощи подъемника подняться, испытал очень сильные моральные потрясения, стыд за вызов МЧС, разочарование в органах власти, организовавших такие условия для инвалидов, мне был причинен очень сильный моральный вред, который я считаю злостным потому, что такие условия доступности действуют на нескольких объектах города».

Моральный вред Андрей Романов оценил в один миллион рублей.

Ранее в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта корреспонденту «URA.RU» подтвердили, что подъемники в подземных переходах, согласно проекту, устроены только для инвалидов-колясочников. При этом в переходах дежурят сотрудники, которые должны помогать маломобильным людям пользоваться переходами. Правда, кнопки вызова персонала, согласно правилам, располагаются обычно на входе и выходе из перехода.

Андрей Романов летом 2017 года подал в суд на замгубернатора области Ольгу Кузнечевских, которая курирует блок социальных вопросов в правительстве региона, и ее экс-заместителя Татьяну Родяшину. Инвалид потребовал от чиновниц, которые письменно пообещали ему полагающуюся путевку в санаторий, но не исполнили обещания, 10 миллионов рублей. Правда, тогда суд вынес Романову отказ — судья сочла, что не доказана связь между ухудшением здоровья инвалида и отсутствием путевки.