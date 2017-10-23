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Главные новости Курганской области
18:07  23 октября 2017 1

В Зауралье запрет «фунфыриков» повлиял на смертельные отравления

Бомжатник Курган, боярышник
Запрет на продажу настойки боярышника продлили еще на полгодаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганской области впервые за пять лет снизилось количество смертей в результате отравлений алкоголем. Медики связывают это с запретом продаж настойки боярышника и схожих спиртосодержащих жидкостей.

Число летальных случаев в Зауралье снизилось на 30%, уточняют в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора. По данным Свердловскстата, с января по август в Курганской области от отравлений алкоголем погибло 84 человека, в то время как годом ранее этот показатель составлял 113 человек.

19 октября на 180 дней был продлен срок запрета на продажу спиртосодержащей непищевой продукции, соответствующее распоряжение появилось на официальном портале правительства РФ.

Татьяна Жаткина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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