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23 октября 2017
Главные новости Москвы
19:29  23 октября 2017 0

Составлен рейтинг самых ненадежных машин. Tesla в списке

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Не все автомобили надежныФото: depositphotos.com © URA.RU

Автоэксперты назвали электрический кроссовер Tesla Model X одной из самых ненадежных машин в мире. Нарекания специалистов вызвали покраска, внутренняя отделка, климат-контроль и кузов автомобиля.

В антирейтинг, составленный экспертами Consumer Reports, также попала модель Chevrolet Camaro, у которой постоянно выходят из строя трансмиссия, подвеска и электрика. Ненадежной машиной был назван и кроссовер Mercedes-Benz GLC. Как пишет Nation News, его минусами являются тормоза и рулевое управление.

В тройку самых ломающихся машин включили и британский Jaguar F-Pace, которого часто подводят трансмиссия и электрика.

Кроме того, в итоговый список попали такие популярные на мировом рынке автомобили, как Fiat 500, Ford Focus, Ford Fiesta, Volvo XC90 и Cadillac Escalade, отмечает телеканал 360.

Олег Теплоухов
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