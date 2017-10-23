Автоэксперты назвали электрический кроссовер Tesla Model X одной из самых ненадежных машин в мире. Нарекания специалистов вызвали покраска, внутренняя отделка, климат-контроль и кузов автомобиля.
В антирейтинг, составленный экспертами Consumer Reports, также попала модель Chevrolet Camaro, у которой постоянно выходят из строя трансмиссия, подвеска и электрика. Ненадежной машиной был назван и кроссовер Mercedes-Benz GLC. Как пишет Nation News, его минусами являются тормоза и рулевое управление.
В тройку самых ломающихся машин включили и британский Jaguar F-Pace, которого часто подводят трансмиссия и электрика.
Кроме того, в итоговый список попали такие популярные на мировом рынке автомобили, как Fiat 500, Ford Focus, Ford Fiesta, Volvo XC90 и Cadillac Escalade, отмечает телеканал 360.