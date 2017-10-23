Призами на бизнес-марафоне станут квартира, Lexus и близняшки

Девушки будут помогать бизнесмену
Ассистентки-близняшки станут одним из призов бизнес-форума «Трансформация», который стартовал еще в сентябре.
Бизнес-марафон будет проходить по всей стране и завершится через 12 месяцев в российской столице.
Победитель конкурса может рассчитывать на квартиру в центре Москвы. Второе место позволит стать обладателем премиального автомобиля Lexus. Что касается бронзового призера, то ему в течение года будут оказывать услуги ассистентки-близняшки.
Организаторы мероприятия отмечают, что ассистентки смогут вести расписание бизнесмена, осуществлять сопровождение его встреч и даже готовить кофе.
По словам ректора Школы Бизнеса Григория Аветова, «Трансформация» позволит любому бизнесмену радикально изменить свое дело.