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23 октября 2017
22 октября 2017
21 октября 2017
20 октября 2017
22:44  23 октября 2017 2

Пассажир снял весь полет из Тюмени в Москву за 8 минут. ВИДЕО

Клипарт. Уфа, Москва, облака, полет, аэрофлот
Видео получилось длиной около восьми минутФото: Илья Московец © URA.RU

Тюменец Алексей Туркин снял видео из иллюминатора самолета Тюмень—Москва. Выложенный на Youtube ролик получился контрастным: из дождливого Рощино автор видео приземлился в солнечном Внуково.

— В августе я летел во Внуково с «ЮТэйр», установил камеру и снимал в течение всего полёта, начиная с буксировки и заканчивая остановкой у телетрапа во Внуково, — комментирует Алексей Туркин.

Видео получилось длиной в 7 минут 51 секунду благодаря ускоренному воспроизведению, передает портал «72.ru». За это время можно можно увидеть весь процесс полета над облаками и насладиться захватывающими видами рек и озер, гор и бескрайних полей.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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