Видео получилось длиной около восьми минут
Тюменец Алексей Туркин снял видео из иллюминатора самолета Тюмень—Москва. Выложенный на Youtube ролик получился контрастным: из дождливого Рощино автор видео приземлился в солнечном Внуково.
— В августе я летел во Внуково с «ЮТэйр», установил камеру и снимал в течение всего полёта, начиная с буксировки и заканчивая остановкой у телетрапа во Внуково, — комментирует Алексей Туркин.
Видео получилось длиной в 7 минут 51 секунду благодаря ускоренному воспроизведению, передает портал «72.ru». За это время можно можно увидеть весь процесс полета над облаками и насладиться захватывающими видами рек и озер, гор и бескрайних полей.