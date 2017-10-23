За текущей год в Тюменском районе начали работать десять новых предприятий, благодаря чему появилось свыше 120 рабочих мест.
Совокупный объем инвестиций в муниципалитет оценивается на уровне 158 миллионов рублей, пишет «Комсомольская правда в Тюмени».
В 2017 году открылись новая станция техобслуживания для машин, придорожный комплекс, металлообрабатывающий цех и игровая комната для детей. Кроме того, были реализованы другие проекты.
По словам Сергея Ивченко, возглавляющего управление экономики и стратегического развития Тюменского района, в 2018 году в муниципалитете отроют еще семь новых предприятий. Сегодня администрация Тюменского района сопровождает реализацию стразу 73 проектов.
Ранее «URA.RU» сообщало, что губернатор Тюменской области приказал увеличить темпы капремонта.