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20 октября 2017
22:29  23 октября 2017 2

В Тюменском районе открыли 10 новых предприятий. Ожидается еще семь

Здания. Тюмень, администрация тюмени, мэрия
Объем инвестиций составил 158 млн рублейФото: Николай Бастриков © URA.RU

За текущей год в Тюменском районе начали работать десять новых предприятий, благодаря чему появилось свыше 120 рабочих мест.

Совокупный объем инвестиций в муниципалитет оценивается на уровне 158 миллионов рублей, пишет «Комсомольская правда в Тюмени».

В 2017 году открылись новая станция техобслуживания для машин, придорожный комплекс, металлообрабатывающий цех и игровая комната для детей. Кроме того, были реализованы другие проекты.

По словам Сергея Ивченко, возглавляющего управление экономики и стратегического развития Тюменского района, в 2018 году в муниципалитете отроют еще семь новых предприятий. Сегодня администрация Тюменского района сопровождает реализацию стразу 73 проектов.

Ранее «URA.RU» сообщало, что губернатор Тюменской области приказал увеличить темпы капремонта.

Олег Теплоухов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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