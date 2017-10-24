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24 октября 2017
23 октября 2017
Главные новости Москвы
07:32  24 октября 2017 1

«Газпром» прокомментировал условия Киева по закупкам российского газа

Отправка первой партии сжиженного природного газа автотранспортом из России в Казахстан. Екатеринбург, газ, трубы, вентиль, газпром трансгаз екатеринбург, комплекс по производству спг
Точка сдачи газа — это вопрос взаимоотношений с нашими европейскими клиентами, пояснили в «Газпроме»Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов прокомментировал условия, которые выдвинул Киев по возвращению к покупкам газа у России. Вице-премьер Украины по вопросам энергетики Владимир Кистион заявил, что для возобновления сотрудничества точку расчета газа надо перенести с западной на восточную границу Украины.

Куприянов предположил, что украинский чиновник подразумевал не точку «учета», а точку сдачи газа покупателям. «Точка сдачи „Газпромом“ газа своим покупателям — это вопрос взаимоотношений не с Украиной, а с нашими европейскими клиентами по долгосрочным контрактам», — цитирует Куприянова «Федеральное агентство новостей».

Ранее Кистион также сказал, что в нынешних условиях покупать газ у России «очень рискованно и безответственно», пишет «Национальная служба новостей». Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских считает, что Россия вряд ли пойдет навстречу Украине. Об этом он сказал RT.

«Я считаю, что у Киева ситуация безвыходная. Безусловно, никоим образом нам невыгодно переносить точку учета с запада на восток, потому что мы опять вернемся к несанкционированному отбору газа с украинской стороны и опять начнется демагогия, которой любят заниматься украинские товарищи», — заявил Ананских.

Виктор Дорофеев
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