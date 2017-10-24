В МВД придумали, как увеличить количество «посадок» за пьяную езду

08:42 24 октября 2017 1

Любителей выпить за рулем будут арестовывать на время следствия Фото: Александр Мамаев © URA.RU

МВД России разрабатывает поправки к Уголовному кодексу, которые позволят арестовывать и лишать свободы пьяных водителей. Действующие нормы, призванные не допустить повторное управление машиной под воздействием алкоголя, в ведомстве считают неэффективными.

В России с 2015 года действует статья в Уголовном кодексе «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». По ней человека, повторно пойманного на вождении автомобиля в пьяном виде, можно приговорить к штрафу 200—300 тыс. руб., обязательным работам на срок до 480 часов, принудительным работам на срок до двух лет и лишению свободы на срок до двух лет.

Но после введения статьи количество рецидивов не уменьшилось. В 2015 году в суды было направлено 28,9 тыс. уголовных дел, в 2016 году — 84,1 тыс., за девять месяцев 2017 года — 60,1 тыс., пишет «Коммерсант». В МВД это связывают с особенностями применения судами статей УК. Обвиняемые обычно избегают лишения свободы, так как их нельзя заключать под стражу, а к реальному сроку людей приговаривают только в исключительных случаях.

В МВД считают, чтобы решить проблему, надо увеличить размер штрафов и максимальные сроки лишения свободы. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков сказал журналистам, что если максимальные сроки станут выше трех лет, суды смогут оценивать преступления водителей как преступления средней тяжести. Это позволит им заключать обвиняемых под стражу на время следствия.