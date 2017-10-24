11:05 24 октября 2017 0

В ГИБДД пообещали проверить водителя на нарушение после заявления очевидцев Фото: группа "Инцидент Екатеринбург" во "ВКонтакте"

Очередной автохам попался в объективы камер жителей Екатеринбурга. Горожане сфотографировали, как водитель на черном тонированном внедорожнике «Лексус» едет по пешеходному тротуару на улице Малышева.

Жительница Екатеринбурга Анна в одном из городских пабликов во «ВКонтакте» написала, что автолюбитель неоднократно заезжал на тротуары, чтобы объехать пробку. «Водитель на Лексусе думает, что самый умный и может ездить по тротуарам? — написала Анна. — Это элементарное неуважение к остальным водителям». По фото видно, что «Лексус» выехал на тротуар около дома на Малышева, 22. Рядом, оборачиваясь, идут пешеходы. Горожанка нашла поддержку в комментариях. Так, пользователь Виктор предложил оставить водителя без прав, а подписчик Денис заметил, что каждый день наблюдает таких автохамов.

«Снимай регулярно его и отправляй в ГАИ, может поймет. Если каждый день штраф будет приходить, то перестанет ездить. А еще лучше, чтобы каждый раз снимали несколько человек, может, выпишут несколько штрафов», — посоветовал Михаил. Нашлись и те, кто оправдал действия владельца «Лексуса». «Жалкие нытики. Когда вам понадобиться экстренно доехать до места назначения, и такие как вы покеры тухлые будут вам мешать, вы зафыркаете по-другому», — написал Владимир.

В отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу «URA.RU» сказали, что автору снимка необходимо обратиться в госавтоинспекцию с заявлением: «Езда по тротуарам запрещена. Это прямое нарушение правил дорожного движения, которое ставит под угрозу здоровье и жизнь пешеходов. Нужно говорить и просто об уважительном отношении ко всем участникам движения».