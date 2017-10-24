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24 октября 2017
15:25  24 октября 2017 0

Прокуратура проверит УВЗ и ЧТЗ по просьбе крымского депутата

Млодик Семен. ЧТЗ. Уралтрак. Архивные. Челябинск., чтз
Бывший топ-менеджер «ЧТЗ» после увольнения пожаловался на новое руководствоФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Генпрокуратура РФ поручила надзорным ведомствам Челябинской и Свердловской областей проверить обращение крымского депутата Госдумы Михаила Шеремета о возможных злоупотреблениях со стороны директора ООО «Технопарк „Тракторозаводский“» и ООО «ЧТЗ-Уралтрак» Петра Переведенцева. Письмо поступило, проверка проводится, подтвердили «URA.RU» в прокуратуре Южного Урала.

Обращение депутата в Генпрокуратуру последовало после письма на его имя от бывшего начальника отдела закупок и продаж ООО «Технопарк „Тракторозаводский“» Алексея Кривоносова. По данным последнего, Петр Переведенцев, ранее судимый за присвоение и растрату, повторно привлекался к уголовной ответственности за то же самое, но уголовное дело было прекращено. Его назначили гендиректором ООО «ЧТЗ-Уралтрак» без допуска к секретности.

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У заместителя гендиректора «Уралвагонзавода» Романа Васияна проверят диплом
Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Переведенцев имеет склонность к спиртному. При исполнении обязанностей не соблюдает распорядок рабочего времени — может присутствовать на рабочем месте только 3-4 часа. После назначения на должность гендиректора стал назначать на ключевые руководящие позиции своих знакомых по прежней работе. Данная ситуация может привести к срыву гособоронзаказа», — отмечает автор обращения.

Отдельный блок посвящен заместителю гендиректора по правовым вопросам «Уралвагонзавода» (главное предприятие корпорации УВЗ, собственника ЧТЗ) Роману Васияну. По мнению Алексея Кривоносова, у топ-менеджера нет диплома о высшем образовании. А тот диплом Московского индустриального университета, который он предъявляет, на дату выдачи не имел лицензии. Автор обращения полагает, что в действиях Васияна могут быть признаки преступления по ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов).

В пресс-службе прокуратуры Челябинской области подтвердили, что такое обращение поступило, проверка проводится. Алексей Кривоносов отказался детально обсуждать письмо депутату и его запрос. «Могу только сказать, что написал обращение, потому что волнует судьба завода, одного из лучших предприятий России. А прокуратура проведет проверку и даст компетентную оценку всему, что указано в обращении», — сказал Кривоносов.

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Фото: обращение Алексея Кривоносова к депутату Госдумы Михаилу Шеремету

В пресс-службе УВЗ отказались от комментариев. В биографической справке Романа Васияна на сайте Рособоронзаказа, где он работал помощником директора Александра Потапова (ныне гендиректор корпорации УВЗ), в разделе о его образовании, были указаны Хабаровский военный пограничный институт (окончил в 1999 году), юрфак Московского государственного индустриального университета (2004), Финансовая академия при правительстве (2006).

Сергей Леонов
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