Энергетики Сургута стали партнерами и участниками форума «Конкурентная среда»

Специалисты «Сургутских городских электрических сетей» приняли участие в региональном форуме «Конкурентная среда». Мероприятие было организовано Торгово-промышленной палатой Югры и направлено на развитие потенциала предприятий, работающих в сфере государственных и корпоративных закупок. Энергетики выступили в качестве партнеров и участников форума.
Мероприятие проходило 23—24 октября в Сургуте и стало деловой площадкой по выстраиванию диалога между заказчиками, регуляторами и поставщиками. К участию в мероприятии были приглашены федеральные и региональные эксперты в сфере закупок, представители Министерства экономического развития РФ, ФАС России, органов муниципальной, окружной власти, крупных нефтегазовых и энергетических компаний.
Помимо дискуссионных площадок специалисты «Сургутских городских электрических сетей» приняли участие в обучающих семинарах и тренингах практикующих экспертов в области государственных, муниципальных и регламентированных закупок.
«Участие в форуме подобного масштаба — это возможность получить дополнительный опыт, построить конструктивное взаимодействие между заказчиками, поставщиками и регуляторами, получить ответы экспертов на сложные вопросы, возникающие в процессе закупочной деятельности. Безусловно, такие мероприятия необходимо проводить на регулярной основе, особенно в условиях постоянно меняющегося и развивающегося законодательства», — отметила начальник отдела закупок ООО «СГЭС» Луиза Чирко.