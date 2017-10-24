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Главные новости Пермского края
17:39  24 октября 2017 0

В Прикамье женщина отправилась в колонию за изнасилование бомжа

Клипарт, всего понемногу, зона, наблюдательная вышка, колония
Суд приговорил насильницу к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режимаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Пермском крае 33-летнюю жительницу Чернушки осудили за сексуальное надругательство над бомжом. Она воспользовалась беспомощностью мужчины, которого избивали в течение двух дней.

В августе прошлого года между 4 мужчинами и 1 женщиной произошел конфликт (вся группа людей не имеет определенного места жительства). Один из бомжей оскорбил женщину, за это трое остальных избивали его в течение двух дней.

В результате побоев пострадавший был обессилен и не мог оказать сопротивления, когда женщина решила ему отомстить. Она совершила в отношении жертвы действия сексуального характера, сообщают «URA.RU» в пресс-центре СК РФ по Пермскому краю.

Суд приговорил насильницу к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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