В Прикамье женщина отправилась в колонию за изнасилование бомжа

В Пермском крае 33-летнюю жительницу Чернушки осудили за сексуальное надругательство над бомжом. Она воспользовалась беспомощностью мужчины, которого избивали в течение двух дней.
В августе прошлого года между 4 мужчинами и 1 женщиной произошел конфликт (вся группа людей не имеет определенного места жительства). Один из бомжей оскорбил женщину, за это трое остальных избивали его в течение двух дней.
В результате побоев пострадавший был обессилен и не мог оказать сопротивления, когда женщина решила ему отомстить. Она совершила в отношении жертвы действия сексуального характера, сообщают «URA.RU» в пресс-центре СК РФ по Пермскому краю.
Суд приговорил насильницу к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.