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24 октября 2017
23 октября 2017
Главные новости Курганской области
19:10  24 октября 2017 0

Зауральские депутаты поссорились из-за миллионов «Единой России»

Круглый стол капремонт Курган, кафеев евгений, фролов дмитрий
Депутатам пришлось выбрать счастливчиков из полусотни школФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганские депутаты поспорили при распределении средств партийного проекта «Единой России» на ремонт спортзалов в сельских школах. Каждый из народных избранников хотел, чтобы деньги достались именно его избирательному округу, сообщили «URA.RU» на правах анонимности участники заседания.

Всего было одобрено 16 из более чем 50 заявок. Секретарь политсовета регионального отделения партии «Единая Россия» Евгений Кафеев отметил, что учитывалось несколько критериев, в том числе — наличие готового проекта и количество детей, которые посещают школу. В аутсайдерах оказались те районы, где не смогли успешно справиться с ремонтами в прошлом и нынешнем году.

В 2018 году на эти цели выделят 22 млн рублей из федерального бюджета и 1,8 млн из местного. В 2017 на проект потратили 19 млн рублей — было отремонтировано две спортплощадки и 14 школьных спортзалов.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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