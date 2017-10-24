{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Предвыборный штаб Собчак в Екатеринбурге возглавит Аксана Панова
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,59
Динамика за 2 недели
Евро 67,69
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
24 октября 2017
23 октября 2017
22 октября 2017
21 октября 2017
20 октября 2017
Главные новости Ямала
21:19  24 октября 2017 0

В Ноябрьске пенсионерка разбилась, прыгнув с девятого этажа. ВИДЕО

Место гибели ребенка, выпавшего из окна. Салехард. 18 марта 2017г.
Пенсионерка выпала из окна многоэтажкиФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Жительница Ноябрьска погибла при падении с девятого этажа. Пользователи социальных сетей изначально решили, что это был несчастный случай. Но позже была опубликована видеозапись, косвенно подтверждающая, что пенсионерка могла сама совершить прыжок. Следственный комитет начал проверку из-за гибели 60-летней горожанки.

Видеозапись была опубликована в группе «Происшествия Ноябрьск» в «ВКонтакте». Очевидец, по всей видимости, находился в доме напротив. На записи видно, что женщина сама взбирается на подоконник и стоит в проеме окна, затем она садится. Момент прыжка оператор не заснял.

Как сообщает портал «Ноябрьск-24», прибывшие на место трагедии врачи скорой помощи констатировали смерть пенсионерки. Сейчас следователи проверяют все обстоятельства и выясняют, был ли это несчастный случай или женщина сама прыгнула в окно.

Вячеслав Егоров
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров