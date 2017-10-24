Жительница Ноябрьска погибла при падении с девятого этажа. Пользователи социальных сетей изначально решили, что это был несчастный случай. Но позже была опубликована видеозапись, косвенно подтверждающая, что пенсионерка могла сама совершить прыжок. Следственный комитет начал проверку из-за гибели 60-летней горожанки.
Видеозапись была опубликована в группе «Происшествия Ноябрьск» в «ВКонтакте». Очевидец, по всей видимости, находился в доме напротив. На записи видно, что женщина сама взбирается на подоконник и стоит в проеме окна, затем она садится. Момент прыжка оператор не заснял.
Как сообщает портал «Ноябрьск-24», прибывшие на место трагедии врачи скорой помощи констатировали смерть пенсионерки. Сейчас следователи проверяют все обстоятельства и выясняют, был ли это несчастный случай или женщина сама прыгнула в окно.