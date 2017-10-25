09:00 25 октября 2017 0

Слова Ксении Собчак шокировали российскую общественность Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Сегодня 25 октября. Главное к этому часу:

Власти хотят запретить продажу антибиотиков без рецепта. Эксперты уверены, что из-за этого запрета люди будут лежать дома и умирать от сепсиса.

Ксении Собчак может грозить до пяти лет лишения свободы за слова о Крыме, который она назвала украинской территорией. Сама телеведущая назвала свое высказывание констатацией факта, а затем предложила жене Навального стать президентом.

Российские интернет-СМИ и банки из ТОП-20 атаковал новый компьютерный вирус «Плохой кролик». Из-за этого в некоторых компаниях полностью парализована работа.

Медкарты россиян и стоимость оказанной медицинской помощи можно будет посмотреть через портал госуслуг.

Вице-премьер России Ольга Голодец предложила не сажать в тюрьму осужденных за уголовные преступления матерей, а наказывать их по-другому.

Россия создаст собственную базу на Луне. Русские ракетчики рассказали, когда на спутник Земли отправятся ученые для исследования ресурсов.