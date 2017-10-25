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25 октября 2017
10:49  25 октября 2017 0

На уральской трассе автобус на скорости протаранил легковушку. ВИДЕО

Знак аварийной остановки для Альбины Золотухиной. Челябинск., знак аварийной остановки, дтп
Возможно, что водитель автобуса не успел затормозить перед выехавшей легковушкойФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пассажирский автобус протаранил легковой автомобиль на трассе Курган-Челябинск. Момент аварии очевидцы записали на видеорегистратор.

По записи, опубликованной «1obl.tv» видно, что сначала автобус движется в своей полосе, потом резко берет влево и выезжает на обочину. Через несколько секунд в кадре появляется смятая легковушка, от которой отлетают куски кузова. Очевидцы за кадром говорят, что водитель на «Лада Ларгус» выехал с автозаправки. Возможно, что машина не успела набрать скорость, а автобус затормозить.

Оперативно получить комментарий о пострадавших в ГИБДД по Челябинской области не удалось — на звонки журналиста «URA.RU» в офисе не ответили.

Видео: «1obl.tv»

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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