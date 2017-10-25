За курение на пляжах Таиланда россиян ждёт огромный штраф и тюрьма

10:58 25 октября 2017 0

Закон начнёт действовать с 1 ноября 2017 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

За курение на пляжах в Таиланде будут штрафовать и даже сажать в тюрьму. Об этом сообщило посольство России в стране. В числе пляжей, свободных от курения, оказались места отдыха на популярном у россиян острове Пхукет, а также Паттайя и Хуакин.

Запрет начнёт действовать с 1 ноября на территориях 20 пляжей. «Экономика сегодня» уточняет, что штраф за нарушение закона составит до 100 тысяч батов (больше трёх тысяч долларов). Кроме того, закуривший в неположенном месте может сесть в тюрьму на срок до одного года.

Туристам теперь придется курить только в специально оборудованных местах.