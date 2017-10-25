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25 октября 2017
12:23  25 октября 2017 0

В Екатеринбург летит духовный наставник российской власти. Ради него губернатор перенес заседание правительства

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. (перезалил). Москва, путин владимир, жест рукой
Путин, якобы, советуется с архимандритом Ефремом в трудные минутыФото: Владимир Андреев © URA.RU

Екатеринбург ждет визита духовного лица, с которым, как утверждается, в трудные минуты советуется президент России Владимир Путин. В четверг, 27 октября, в духовно-просветительском центре Екатеринбургской епархии (Репина, 6) состоится духовная встреча с архимандритом Ефремом, игуменом Ватопедской обители святой горы Афон в Греции.

В Екатеринбурге у старца Ефрема запланировано три встречи: одна, с уральским духовенством, сразу по прилету. Вторая — с широкой общественностью, третья с представителями власти и крупнейшими предпринимателями Свердловской области. Ради встречи со старцем губернатор Евгений Куйвашев, возвращающийся в четверг из заграничной командировки, перенес заседание правительства с четверга на вторник, 30 октября.

Ватопед — православный греческий мужской монастырь, основанный ориентировочно около 972—985 годов. Это второй в иерархии афонских монастырей — один из самых древних, богатых и обширных. Именно здесь в свое время открылась знаменитая Афонская академия. Главные святыни обители — часть Животворящего Креста Господня и честной пояс Пресвятой Богородицы, а также многочисленные мощи.

Последний раз старец Ефрем посещал Екатеринбург в 2011 году, когда в уральскую столицу был привезен пояса Пресвятой Богородицы.

Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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