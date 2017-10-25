Росгвардии не хватает денег для перевода ОМОНа на военную службу

ОМОН, СОБР и авиационные подразделения Росгвардии не будут переведены на военную службу, пока не начнёт поступать финансирование. Об этом заявил первый замдиректора ведомства, генерал-полковник Сергей Меликов.
Он сообщил, что сроки перевода будут перенесены на 2018—2019 годы. «Но это связано только с тем, что мы финансирования не видим на эти задачи. Тем не менее наша позиция незыблема: мы должны перевести этих людей на военную службу, тем самым подняв их социальный статус», — приводит слова Меликова портал «Военное обозрение».
Перевод на военную службу позволит сотрудникам силовых служб получать военные льготы (например, военную ипотеку) и сохранить свои текущие звания в случае военного конфликта. В военное время при призыве в армию полицейские и другие специальные звания не учитываются.