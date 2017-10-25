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25 октября 2017
Главные новости Москвы
14:49  25 октября 2017 0

Росгвардии не хватает денег для перевода ОМОНа на военную службу

Развод Росгвардии на площади Революции. Челябинск, лада гранта, росгвардия, служебные автомобили
После перехода сотрудники получат военные льготыФото: Вадим Ахметов © URA.RU

ОМОН, СОБР и авиационные подразделения Росгвардии не будут переведены на военную службу, пока не начнёт поступать финансирование. Об этом заявил первый замдиректора ведомства, генерал-полковник Сергей Меликов.

Он сообщил, что сроки перевода будут перенесены на 2018—2019 годы. «Но это связано только с тем, что мы финансирования не видим на эти задачи. Тем не менее наша позиция незыблема: мы должны перевести этих людей на военную службу, тем самым подняв их социальный статус», — приводит слова Меликова портал «Военное обозрение».

Перевод на военную службу позволит сотрудникам силовых служб получать военные льготы (например, военную ипотеку) и сохранить свои текущие звания в случае военного конфликта. В военное время при призыве в армию полицейские и другие специальные звания не учитываются.

Семен Гринберг
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