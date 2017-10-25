В настоящее время судьба Т-90А неизвестна
Боевики террористической организации «Исламское государство» (террористическая группировка, запрещенная в России) захватили российский танк Т-90А. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Directorate 4, передает «Национальная служба новостей».
Ранее танк доставили в Сирию из России для выполнения боевых задач, стоящих перед правительственными войсками. Захват Т-90А произошел во время одного из боев к востоку от сирийского города Меядин. Первоначально террористы полагали, что захватывают Т-72, а после долго не могли придумать, как переправить захваченный танк в тыл, сообщает «Утро.ру».
В настоящее время судьба Т-90А неизвестна.