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25 октября 2017
Главные новости Москвы
15:48  25 октября 2017 0

В Сирии боевики захватили российский танк

Гонка героев 2016. Екатеринбург, сухопутные войска, бронетехника, война, танк, тяжелое вооружение, Т-72Б3
В настоящее время судьба Т-90А неизвестнаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Боевики террористической организации «Исламское государство» (террористическая группировка, запрещенная в России) захватили российский танк Т-90А. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Directorate 4, передает «Национальная служба новостей».

Ранее танк доставили в Сирию из России для выполнения боевых задач, стоящих перед правительственными войсками. Захват Т-90А произошел во время одного из боев к востоку от сирийского города Меядин. Первоначально террористы полагали, что захватывают Т-72, а после долго не могли придумать, как переправить захваченный танк в тыл, сообщает «Утро.ру».

В настоящее время судьба Т-90А неизвестна.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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