На Урале газонокосильщики работают в сугробах. ВИДЕО

На Урале косят траву даже под снегом
Жители города Полевского в Свердловской области сняли работу газонокосильщиков в то время, как на газонах уже лежит снег. Съемка сделана в районе центрального парка на улице Коммунистической, сообщает агентство «Новый день».
Выяснилось, что косят траву под снегом работники компании «Агроцвет», которая выиграла тендер на благоустройство Полевского.
Директор компании Сергей Балакин объяснил, что работники выполняли заказ. В хорошую погоду траву не успели скосить, теперь приходится докашивать ее под снегом.