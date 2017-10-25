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25 октября 2017
24 октября 2017
16:45  25 октября 2017 0

На Урале газонокосильщики работают в сугробах. ВИДЕО

На Урале косят траву даже под снегомФото: скриншот с видео

Жители города Полевского в Свердловской области сняли работу газонокосильщиков в то время, как на газонах уже лежит снег. Съемка сделана в районе центрального парка на улице Коммунистической, сообщает агентство «Новый день».

Выяснилось, что косят траву под снегом работники компании «Агроцвет», которая выиграла тендер на благоустройство Полевского.

Директор компании Сергей Балакин объяснил, что работники выполняли заказ. В хорошую погоду траву не успели скосить, теперь приходится докашивать ее под снегом.

Александр Лукманов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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