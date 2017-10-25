Федеральным чиновникам повысят зарплаты

Последний раз оклады сотрудникам государственных органов повышали в 2013 году
Заработные платы федеральных чиновников повысят в 2019-м и 2020 годах. Об этом замминистра труда России Любовь Ельцова рассказала «РИА Новости».
«С 1 октября в 2019-м и 2020 году запланирована индексация на 4%», — цитирует замминистра агентство.
Ельцова подчеркнула, что оклады сотрудникам государственных органов последний раз повышали в 2013 году. По ее словам, повышение внесет свой вклад в изменение реальных доходов населения, передает издание.
Росстат сообщил, что, по итогам 2016 года, среднемесячная зарплата федеральных госслужащих в России составила 115,7 тысячи рублей. При этом среднемесячная зарплата обычного гражданина составляет 37,5 тысячи рублей, напоминает «URA.RU».