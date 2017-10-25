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25 октября 2017
Главные новости Москвы
19:00  25 октября 2017 0

Федеральным чиновникам повысят зарплаты

Открытая лицензия 17.06.2015. Банкрот., доллары, деньги, банкрот
Последний раз оклады сотрудникам государственных органов повышали в 2013 годуФото: Ken Teegardin/Flickr

Заработные платы федеральных чиновников повысят в 2019-м и 2020 годах. Об этом замминистра труда России Любовь Ельцова рассказала «РИА Новости».

«С 1 октября в 2019-м и 2020 году запланирована индексация на 4%», — цитирует замминистра агентство.

Ельцова подчеркнула, что оклады сотрудникам государственных органов последний раз повышали в 2013 году. По ее словам, повышение внесет свой вклад в изменение реальных доходов населения, передает издание.

Росстат сообщил, что, по итогам 2016 года, среднемесячная зарплата федеральных госслужащих в России составила 115,7 тысячи рублей. При этом среднемесячная зарплата обычного гражданина составляет 37,5 тысячи рублей, напоминает «URA.RU».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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