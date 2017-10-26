Садоводам Челябинска грозит лето без света

Из-за серьезных долгов за электроэнергию садоводы Южного Урала рискуют остаться без света. Если счета не закроют до конца года, весеннее электроснабжение садовых товариществ Челябинской области будет под большим вопросом.
По данным ПАО «Челябэнергосбыт», общая задолженность садоводов перед поставщиком электроэнергии к середине осени превысила 10 миллионов рублей. Сады, относящиеся к Челябинску, недоплатили за электроэнергию более 5,5 миллиона рублей, а СНТ Сосновского района — свыше 2 миллионов рублей.
«Мы покупаем электроэнергию на оптовом рынке по предоплате. Поэтому за всю энергию, которую садоводы и оплатили, и не оплатили, мы уже рассчитались», — объяснил начальник управления технологических расчётов с потребителями ПАО «Челябэнергосбыт» Леонид Саплин. «Кредитов бесплатных не бывает. Законодатель для компенсации подобных дополнительных трат установил штрафные санкции за нарушение установленных сроков оплаты. Всем СНТ, которые с нами своевременно не рассчитаются, они будут выставлены. Как и где возьмёт СНТ средство на их оплату? Только с садоводов. Поэтому заплатить за электроэнергию сейчас — это одна сумма, а если платить в апреле—мае, придётся платить со штрафными санкциями».
Но риск огромных переплат за просрочку — не единственная проблема челябинских садоводов. «Сегодня законодатель предоставляет нам право и обязанность отключать тех потребителей, которые своевременно с нами не рассчитались», — отметил Леонид Саплин. «К сожалению, отключенные на зиму электроустановки привлекают злоумышленников. Опыт показывает, что на таких объектах похищают провода воздушных линий электропередачи, разворовывают трансформаторные подстанции. И следующим летом садоводам придётся тратиться на восстановление электрохозяйства».
В компании-поставщике садоводам порекомендовали погасить все платежи текущего года в правлении своего товарищества, не откладывая их до весны. Своевременная оплата счетов может спасти кооперативы от лишних трат и разворовывания имущества.