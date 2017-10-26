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Главные новости Пермского края
04:58  26 октября 2017 0

В Прикамье назначили нового начальника ГУФСИН

Владимир Андреев служит в силовых структурах с 1985 годаФОТО: 59.fsin.su

В Прикамье к своим обязанностям приступил новый начальник краевого ГУФСИН РФ генерал-майор Владимир Андреев. Пермским сотрудникам его представил замдиректора ФСИН России Рустам Степаненко.

Степаненко охарактеризовал нового руководителя как профессионала своего дела и человека, положительно зарекомендовавшего себя на многих ответственных должностях. Губернатор Прикамья Михаил Решетников также поздравил Андреева с назначением на должность.

«На рабочей встрече так же были обсуждены вопросы межведомственного сотрудничества, взаимодействия с органами исполнительной власти, пути развития и другие, связанные с деятельностью уголовно — исполнительной системы Пермского края», — говорится в сообщении пресс-службы ГУФСИН по Пермскому краю.

Андреев родился в 1963 году в Брянской области. Окончил Орджоникидзевское высшее военное командное училище МВД СССР и Академию права и управления ФСИН России. С 1985 года служил в МВД, а с 1995 года — в органах, исполняющих наказания в должности заместителя начальника УФСИН по Брянской области. С 2008 года был назначен начальником УФСИН по Смоленской области, а три года спустя перешел на аналогичную должность в Оренбургской области.

Сергей Макеев
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