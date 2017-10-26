Россию назвали главным «поставщиком» боевиков для ИГ

07:45 26 октября 2017 0

В США рассчитали соотношение террористов-иностранцев Фото: depositphotos.com © URA.RU

Число россиян, воюющих на стороне запрещенной в России террористической группировки ИГ в Сирии и Ираке, достигло отметки в 3,4 тысячи человек. Это стало самым высоким показателей среди стран, «поставляющих» боевиков. Такие данные приводят эксперты американской компании Soufan Group.

В докладе специалистов отмечается, что сегодня на стороне террористов воюют 3417 россиян, а также 3224 гражданина Саудовской Аравии, 3000 жителей Иордании, 2926 боевиков из Туниса и 1910 граждан Франции, пишет РБК.

Эксперты подчеркнули, что благодаря эффективным мерам по пресечению поездок граждан иностранных государств в Сирию и Ирак, поток бойцов фактически приостановился. В докладе есть цифры и по возвратившимся на родину боевикам.

Так, в Россию вернулись 400 сторонников исламистов, в Саудовскую Аравию — 760, в Иорданию — 250, в Тунис — 800, во Францию — 271. Пока этот процесс не спровоцировал увеличение рисков террористической угрозы в этих странах. Однако определенную степень риска их возвращение все же создает.