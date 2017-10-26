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26 октября 2017
09:00  26 октября 2017 0

Взрыв в центре Киева, Путин накажет за долги по зп, премиум-телефон с Николаем II. Главное за ночь — в подборке «URA.RU»

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В России нужно строить новые здания и дороги, а потому стране необходима новая рабочая силаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Сегодня 26 октября. Главное к этому часу:

В центре Киева прогремел взрыв: один погибший, ранен депутат от радикальной партии.

Президент России Владимир Путин заявил, что десятки тысяч человек вовремя не получают зарплату. Это приведет к социальным протестам и отставкам губернаторов.

Патриарх Кирилл пригласил гастарбайтеров на заработки в Москву. «Не хватает рабочих рук, а страна должна развиваться — строить дороги и здания», — говорит глава РПЦ.

Поклонники депутата Госдумы Натальи Поклонской прорвались в Госдуму и вручили ей тысячу роз, спев гимн за «победу» над фильмом «Матильда». Сама народная избранница в долгу не осталась и порадовала общественность новым видеообращением к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке.

Пранкеры Вован и Лексус разыграли немецкого актера, сыгравшего Николая II в «Матильде». «Поклонская увидела мою голую пятую точку», — рассказал Ларс Айдингер и согласился сниматься в гомосексуальных сценах у режиссера Кирилла Серебренникова.

В России создан кнопочный премиум-телефон с портретом Николая II. Корпус трубки, созданной на основе на основе Nokia 3310, выполнен из титана, а дизайн полностью раскрывает смысл девиза «За Веру, Царя и Отечество».

Надежда Банникова
© Служба новостей «URA.Ru»
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