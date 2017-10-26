На Камчатке детей заставили участвовать в уличных боях со ставками

Следователи проверяют информацию о детских боях
В Елизово правоохранители проверяют информацию об организации детских уличных боев между четвероклассниками. Материалами занимаются сотрудники Следственного комитета РФ по Камчатскому краю.
Ранее в соцсетях появились сообщения, что 18 октября трое подростков 16-17 лет заставили драться между собой двух четвероклассников. При этом старшие делали на них ставки, пишет «Life.ru».
«Следственным управлением Следственного комитета России по Камчатскому краю инициирован вопрос о передаче в своё производство материала проверки об инциденте, произошедшем 18 октября в городе Елизово, недалеко от школы № 8», — рассказали в региональном СК.