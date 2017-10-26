13:30 26 октября 2017 0

Пользователи не верят, что крыса с выложенного в Сеть фото может быть такой симпатичной Фото: Дима Урушкин

Жители Перми в соцсетях жалуются на настоящее крысиное нашествие. Некоторые зоозащитники уверены, что проблему спровоцировали неграмотные действия по отлову бродячих животных.

«Крыс — тьма. Особенно в центре. Видал в ночную пору, как на перекрёстке стайка крыс, дождавшись зелёного, по пешеходному переходу дорогу перебегали», — пишет пользователь соцсетей Григорий Котовский. Чаще всего завсегдатаи соцсетей жалуются на грызунов в Мотовилихинском районе города — в микрорайоне Садовый и у цирка. Масла в огонь подлил выпуск репортаж на телеканале РЕН-ТВ. По данным федеральных журналистов, популяция крыс в Перми выросла в полтора раза.

Пермские ученые относятся к этим данным скептически. Доктор биологических наук, профессор ПГНИУ Александр Шепель утверждает, что крыс не стало больше.

«Нет никаких условий для того, чтобы грызуны вдруг стали усиленно плодиться. Просто сейчас нет травы и листвы, и крысы стали заметнее. Еще заметнее они станут, когда выпадет первый снег — люди будут видеть их следы, особенно рядом с мусорными бочками», — говорит эксперт.

Некоторые зоозащитники уже предположили, что крысы могут активно плодиться из-за того, что догхантеры и городские власти борются с бродячими животными, которые питались грызунами. Биолог Александр Шепель считает, что численность бродячих собак никак не влияет на численность крыс. «Бродячие псы — нахлебники, — говорит ученый. — Крысу ведь надо уметь поймать, а крысы, да простит мне такое высказывание физиолог Иван Павлов, умнее собак. Тем более, что последние обленились и не добывают еду самостоятельно. Коты же, как правило, ловят более мелкую добычу — птиц и мышей-полевок. К тому же, котов на улицах Перми почти не осталось».

По словам зоозащитницы Гали Море, бродячих животных вряд ли стало меньше. «У нас нет служб, которые бы вели статистику численности животных на улицах Перми. Однако, судя по обращениям к нам за помощью по бездомным животным, безнадзорных кошек и собак не стало меньше». Собеседница считает, что лучший способ избавиться и от крыс, и от собак — это закрытые мусорные баки. Тогда животные не смогут добывать себе оттуда еду, и их численность пойдет на убыль. Такого же мнения придерживается и Александр Шепель.