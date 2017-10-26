Киев нашел способ избавиться от Саакашвили

Политик не спешит покидать Украину
Государственная миграционная служба Украины отказала бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили в статусе беженца. Теперь политик может быть экстрадирован в Грузию.
Украинского гражданства Саакашвили лишился в июле 2017 года, находясь за границей. В начале сентября Минюст страны получил запрос из Грузии на арест и выдачу политика, пишет «Интерфакс».
Несмотря на это, Саакашвили пересек границу Украины 10 сентября вместе со своими сторонниками. После этого экс-президент Грузии потребовал предоставить ему статус лица, нуждающегося в дополнительной защите.Сейчас политик намерен оспорить лишение гражданства Украины через Высший административный суд Украины.