Приставы заставят родителей Фриске вернуть 21 млн рублей

Судебные приставы открыли исполнительное производство о взыскании с родителей певицы Жанны Фриске 21 млн рублей в пользу «Русфонда». Решение об этом ранее вынес Перовский суд Москвы.
В отчете о расходовании средств была указана сумма в 4,12 млн рублей, однако в итоге родители обналичили все деньги, пишет «Российская газета». Также ответчиками по иску являются гражданский муж покойной певицы Дмитрий Шепелев и их общий сын Платон, хотя в исполнительных документах их имена не значатся. Ранее Шепелев утверждал, что не обналичивал средства со счетов фонда.
Акция помощи Жанне Фриске была организована в январе 2014 года в программе Андрея Малахова «Пусть говорят». «Первый канал» обратился к «Русфонду» с просьбой предоставить счет для сбора на лечение больной раком певицы, куда поступило более 69 млн рублей, сообщала «Национальная служба новостей».