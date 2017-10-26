{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Перед заседанием спорили: кто кого уважает
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,76
Динамика за 2 недели
Евро 68,29
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
26 октября 2017
Главные новости Москвы
14:49  26 октября 2017 0

Приставы заставят родителей Фриске вернуть 21 млн рублей

АРХИВ. Жанна Фриске. 2010, фриске жанна
Жанны Фриске на стало в июне 2015 годаФото: Антон Белицкий © URA.RU

Судебные приставы открыли исполнительное производство о взыскании с родителей певицы Жанны Фриске 21 млн рублей в пользу «Русфонда». Решение об этом ранее вынес Перовский суд Москвы.

В отчете о расходовании средств была указана сумма в 4,12 млн рублей, однако в итоге родители обналичили все деньги, пишет «Российская газета». Также ответчиками по иску являются гражданский муж покойной певицы Дмитрий Шепелев и их общий сын Платон, хотя в исполнительных документах их имена не значатся. Ранее Шепелев утверждал, что не обналичивал средства со счетов фонда.

Акция помощи Жанне Фриске была организована в январе 2014 года в программе Андрея Малахова «Пусть говорят». «Первый канал» обратился к «Русфонду» с просьбой предоставить счет для сбора на лечение больной раком певицы, куда поступило более 69 млн рублей, сообщала «Национальная служба новостей».

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров